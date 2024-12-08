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Раскрыты детали обсуждения арбитров скандального фола де Йонга в матче с «Бетисом»

Раскрыты детали обсуждения арбитров скандального фола де Йонга в матче с «Бетисом»
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Стал известен разговор арбитров в матче 16-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Бетисом» (2:2) о моменте с жёлтой карточкой Френки де Йонгу.

Напомним, полузащитник «Барселоны» сбил нападающего «Бетиса» Витора Роке в штрафной зоне, наступив ему на ногу. После инцидента главному арбитру матча Алехандро Муньесу предложили разобрать момент в динамике.

«Действительно, есть контакт с бутсой внизу. Давайте посмотрим, в точке удара хорошо бутсу. Потом она касается мяча. Но это уже потом. Это вторично… Это не безрассудное действие», – приводит слова Муньеса Mundo Deportivo.

В результате было решено показать Френки де Йонгу жёлтую карточку, а главному тренеру «Барселоны» Ханс-Дитеру Флику — красную за несогласие с решением судьи.

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