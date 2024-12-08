Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе спортивного директора Эшуорта спустя 5 месяцев работы

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе спортивного директора Эшуорта спустя 5 месяцев работы
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе спортивного директора Дэна Эшуорта, который был назначен на эту должность пять месяцев назад.

«Дэн Эшуорт покидает пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон.

Мы бы хотели поблагодарить Дэна за его работу и поддержку в переходный для клуба период и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — написано в заявлении на официальном сайте «красных дьяволов».

Ранее в СМИ появилась информация, что решение об уходе Эшуорта из «Манчестер Юнайтед» было принято после матча 15-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (2:3), когда состоялся его диалог с руководством клуба.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Миленкович – 2'     1:1 Хойлунд – 18'     1:2 Гиббс-Уайт – 47'     1:3 Вуд – 54'     2:3 Фернандеш – 61'    
Материалы по теме
Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт покинет пост спустя 5 месяцев — The Sun

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android