«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе спортивного директора Эшуорта спустя 5 месяцев работы

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе спортивного директора Дэна Эшуорта, который был назначен на эту должность пять месяцев назад.

«Дэн Эшуорт покидает пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон.

Мы бы хотели поблагодарить Дэна за его работу и поддержку в переходный для клуба период и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — написано в заявлении на официальном сайте «красных дьяволов».

Ранее в СМИ появилась информация, что решение об уходе Эшуорта из «Манчестер Юнайтед» было принято после матча 15-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (2:3), когда состоялся его диалог с руководством клуба.

Самые скандальные футболисты в истории: