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Александр Мостовой: как оценивать Соболева в «Зените»? У него 0 голов в РПЛ

Александр Мостовой: как оценивать Соболева в «Зените»? У него 0 голов в РПЛ
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Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал игру нападающего Александра Соболева за «Зенит» в текущем сезоне РПЛ.

«Как можно оценивать Соболева в «Зените»? У него 0 голов в РПЛ. Так и надо оценивать. Он выходит на замену, попадает в общую массу и теряется. Дзюба забил шикарный гол. Если мы скажем, что даже Дзюба выделяется на фоне Соболева, то тогда мы кидаем камень в Александра. Зачем это делать? У нас совсем недавно Дзюбу клевали и кричали, что он совсем никакой. Это разговоры о тех, кто клюёт. Мы же не клюём, а говорим правду.

С одной стороны, хорошо, когда много футболистов в команде, но когда их перебор — плохо. Лусиано, который приехал и забивал в каждой игре, сейчас выходит на замену. Соболев привык играть в основе, но его тоже надо как-то вставлять. Кассьерра привык быть основным, но с приходом двух нападающих стал получать меньше времени. Их же надо как-то встроить. Глушенков, который начал сезон шикарно, выздоровел. Так что у них происходит чехарда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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