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Назначение Аморима стало ключевой причиной ухода Эшуорта из «МЮ» — talkSPORT

Назначение Аморима стало ключевой причиной ухода Эшуорта из «МЮ» — talkSPORT
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Бывший спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт покинул эту должность, поскольку чувствовал себя отстранённым от принятия важных решений практически с первого дня нахождения в клубе, в который он пришёл пять месяцев назад. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, у Эшуорта возникло личное противостояние с исполнительным директором «красных дьяволов» Омаром Беррадой. Именно Беррада инициировал назначение Рубена Аморима на пост нового главного тренера «Манчестер Юнайтед», в то время как Эшуорт выступал за приглашение в клуб Гарета Саутгейта.

Подчёркивается, что Эшуорт сыграл ключевую роль в продлении контракта с Эриком тен Хагом минувшим летом, который был уволен 28 октября.

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