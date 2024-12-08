Хавьер Пасторе заявил, что собирается объявить о завершении карьеры до лета 2025 года

Бывший атакующий полузащитник сборной Аргентины Хавьер Пасторе рассказал, когда планирует официально объявить о завершении игровой карьеры.

«Я не планирую возвращаться на поле. Думаю, что до июня 2025 года я официально объявлю о своём уходе из футбола. Но я прохожу обучение, чтобы остаться в этом мире, который люблю», — приводит слова Пасторе Milan News.

35-летний Пасторе является воспитанником аргентинского клуба «Тальерес». Также за свою карьеру Хавьер успел поиграть за «Уракан», «Палермо», «Пари Сен-Жермен», Рому», «Эльче» и «Катар». За основную сборную Аргентины полузащитник провёл 29 матчей, в которых забил два гола.