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«Динамо» Москва — «Химки»: Тюкавин открыл счёт на 14-й минуте

«Динамо» Москва — «Химки»: Тюкавин открыл счёт на 14-й минуте
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В эти минуты проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Тюкавин – 14'    

На 14-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт в матче.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 32 очка за 17 матчей. «Химки» заработали 16 очков и располагаются на 13-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.

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