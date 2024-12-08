Роналду встретился с актёром Вином Дизелем после матча «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с известным американским актёром Вином Дизелем после матча 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (1:2).

Фото: Из личного архива Вина Дизеля

После матча Роналду спросил Дизеля, понравилась ли ему игра, на что актёр ответил: «Матч был великолепным. Люди здесь приветливые. Это то, о чём ты неоднократно и говорил. Ты был чемпионом в этой стране».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Роналду кастомизировал свой личный самолёт: