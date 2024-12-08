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Роналду встретился с актёром Вином Дизелем после матча «Аль-Насра»

Роналду встретился с актёром Вином Дизелем после матча «Аль-Насра»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с известным американским актёром Вином Дизелем после матча 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (1:2).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 13-й тур
06 декабря 2024, пятница. 20:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
2 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Бензема – 55'     1:1 Роналду – 57'     2:1 Бергвейн – 90+1'    

Фото: Из личного архива Вина Дизеля

После матча Роналду спросил Дизеля, понравилась ли ему игра, на что актёр ответил: «Матч был великолепным. Люди здесь приветливые. Это то, о чём ты неоднократно и говорил. Ты был чемпионом в этой стране».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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