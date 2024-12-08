Радимов иронично отреагировал на отсутствие Лещука в старте на матч «Динамо» — «Химки»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился реакцией на отсутствие голкипера Игоря Лещука в стартовом составе «Динамо» на матч 18-го тура РПЛ с «Химками». На момент написания новости счёт в игре — 1:0 в пользу «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«А Лещук в запасе, это чтобы в концовке, если навал потребуется, выпустить джокера впереди?» — написал Радимов у себя в телеграм-канале.

Ранее Лещук забил гол в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 32 очка за 17 матчей. «Химки» заработали 16 очков и располагаются на 13-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.