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Угальде — первый игрок в истории РПЛ, забивший 15 голов в первых 18 турах сезона

Угальде — первый игрок в истории РПЛ, забивший 15 голов в первых 18 турах сезона
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде является первым футболистом в истории Российской Премьер-Лиги, который забил 15 голов в первых 18 турах сезона. Об этом информирует телеграм-канал красно-белых.

Свой 15-й гол в нынешнем сезоне чемпионата России коста-риканский игрок забил во встрече 18-го тура с «Пари НН» (3:0), которая состоялась вчера, 7 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

Угальде перешёл в стан красно-белых в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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