Угальде — первый игрок в истории РПЛ, забивший 15 голов в первых 18 турах сезона

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде является первым футболистом в истории Российской Премьер-Лиги, который забил 15 голов в первых 18 турах сезона. Об этом информирует телеграм-канал красно-белых.

Свой 15-й гол в нынешнем сезоне чемпионата России коста-риканский игрок забил во встрече 18-го тура с «Пари НН» (3:0), которая состоялась вчера, 7 декабря.

Угальде перешёл в стан красно-белых в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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