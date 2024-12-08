Агент Тюкавина: цель на следующий год — отъезд в Европу

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о планах футболиста на следующий сезон.

«Одна из целей на следующий год – отъезд в европейский чемпионат. Но чтобы не просто уехать, а в хороший клуб. Если будет серьёзное предложение, мы уедем. А главная цель – попробовать завоевать трофей с «Динамо», – приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Константин Тюкавин провёл 20 матчей во всех турнирах за московское «Динамо», в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Сейчас «Динамо» Москва располагается на пятом месте турнирной таблицы РПЛ с 32 очками в 17 турах.