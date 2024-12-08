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Игрок «Динамо» Москва Бителло повторил достижение Андрея Воронина в РПЛ

Игрок «Динамо» Москва Бителло повторил достижение Андрея Воронина в РПЛ
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Полузащитник «Динамо» Москва Бителло отдал голевой пас в матче 18-го тура РПЛ с «Химками». Таким образом, на счету Бителло восемь передач в 15 играх в текущем сезоне РПЛ. В последний раз из игроков «Динамо» такого показателя в 15 встречах добивался только нападающий Андрей Воронин в сезоне-2011/2012. Об этом сообщает Opta Sports.

На момент написания новости счёт в игре — 1:0 в пользу «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Тюкавин – 14'    

Примечательно, что все свои восемь голевых передач Бителло отдал на разных игроков (Лепский, Гладышев, Гагнидзе, Майсторович, Нгамалё, Гомес, Лещук и Тюкавин).

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 32 очка за 17 матчей. «Химки» заработали 16 очков и располагаются на 13-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.

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