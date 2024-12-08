Спортдиректор «Ростова»: был ли кризис в команде? Были какие-то магнитные бури

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос, закончился ли у команды кризис. Жёлто-синие одержали четыре победы подряд в последних матчах Российской Премьер-Лиги.

«О кризисе говорили только некоторые журналисты и эксперты. Команда как играла, так и играет. В чём была тогда проблема? Не было результата, не могли забить, легко пропускали. Бегали столько же, борьбу выигрывали так же. Не залетал мяч в ворота. Не знаю, возможно, были какие-то магнитные бури (улыбается)», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

После 18 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали 26 очков.