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«Бавария» вывела из обращения пятый номер, принадлежавший Беккенбауэру

«Бавария» вывела из обращения пятый номер, принадлежавший Беккенбауэру
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«Бавария» в своём официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) сообщила, что клуб вывел из обращения пятый игровой номер, под которым выступал легендарный экс-защитник мюнхенской команды Франц Беккенбауэр.

«Пятый номер останется зарезервированным для уникального наследия, потому что наш клуб и его история просто немыслимы без Франца», — сказал президент «Баварии» Герберт Хайнер.

Беккенбауэр ушёл из жизни в январе нынешнего года в возрасте 78 лет. Экс-футболист выступал в составе основной команды «Баварии» с 1964 по 1977 год. Вместе с ней Беккенбауэр трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов, а также четыре раза чемпионом ФРГ.

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