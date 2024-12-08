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Эндрик не намерен уходить в аренду зимой, игрок ждёт своего шанса в «Реале» — Marca

Эндрик не намерен уходить в аренду зимой, игрок ждёт своего шанса в «Реале» — Marca
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18-летний нападающий мадридского «Реала» Эндрик не намерен уходить в аренду в январе, несмотря на желание получать больше игрового времени. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, бразильский футболист настроен доказать главном тренеру «сливочных» Карло Анчелотти своё право выступать за испанский гранд и намерен ждать возможности, чтобы проявить себя.

Подчёркивается, что Эндрик воспринимает нынешний сезон в качестве «испытания для своего терпения, тела и разума». В случае если нападающий не получит больше игрового времени во второй части сезона, то грядущим летом он изучит все возможные варианты продолжения своей карьеры.

В нынешнем сезоне Эндрик сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых провёл на поле 138 минут.

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