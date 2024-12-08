Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» призвали к переменам в департаменте судейства РФС

В «Динамо» призвали к переменам в департаменте судейства РФС
Аудио-версия:
Комментарии

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о критике судейства, а также поделился мыслями о том, кто должен возглавлять департамент судейства Российского футбольного союза. На данный момент этот пост занимает Милорад Мажич.

«Дело не в судействе, а в том, как они оценивают своё судейство. Дело в прозрачности, нужно хотя бы извиниться один раз. И, во-вторых, департамент судей должен возглавлять не судья, а человек, знающий и любящий футбол, но не из корпоративной системы судейства. Это очень важно», — приводит слова Степашина ТАСС.

51-летний сербский рефери ФИФА Милорад Мажич с 27 июня 2023 года возглавляет департамент судейства Российского футбольного союза. Контракт между Мажичем и РФС был заключён сроком на два года с опцией продления ещё на один год. С сентября 2022 года сербский специалист входил в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

В октябре президент РФС Александр Дюков сообщил, что решение по началу переговоров о продлении контракта с главой департамента судейства организации Мажичем будет принято в конце года.

Материалы по теме
Степашин высказался о возвращении российских клубов и сборной на международную арену
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android