«Барселона» намерена оспорить удаление Флика в матче с «Бетисом» — Marca

«Барселона» считает несправедливым удаление главного тренера команды Ханс-Дитера Флика за споры с судьёй во время матча 16-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (2:2) и намерена оспорить дисквалификацию немецкого специалиста. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в каталонском клубе не хотят, чтобы команда осталась без тренера на скамейке запасных в оставшихся матчах года, в которых может определиться лидерство в чемпионате Испании.

Флик начал спорить с судьёй матча Алехандро Руисом после того, как за фол полузащитника Френки де Йонга на нападающем Виторе Роке был назначен пенальти в ворота сине-гранатовых. В отчёте арбитра зафиксировано, что Флик был удалён «за то, что вышел из технической зоны, кричал, жестикулировал, протестуя против одного из моих решений».

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