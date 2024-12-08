Голкипер «Крыльев Советов» — о матче с «Ростовом»: итоговый счёт закономерен

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал результаты матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:3).

«Счёт в матче с «Ростовом» закономерен, мы не так много создали. Подходы были, могли что-то выжать ещё, но, я думаю, счёт по игре», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас самарский клуб «Крылья Советов» располагается на 10-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В активе у команды 18 очков по результатам 18 туров чемпионата. «Ростов» занимает седьмую строчку таблицы. Подопечные Валерия Карпина заработали 26 очков в аналогичном количестве встреч.