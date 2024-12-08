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«Реал» сделал официальное заявление по травме Ферлана Менди

«Реал» сделал официальное заявление по травме Ферлана Менди
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте сделал заявление относительно повреждения, полученного левым защитником Ферланом Менди в матче 16-го тура испанской Примеры с «Жироной» (0:3).

Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Гюлер – 55'     0:3 Мбаппе – 62'    

«После тестов, проведённых сегодня медицинской службой нашему игроку Ферлану Менди, у него была диагностирована мышечная травма правого квадрицепса. Находимся в ожидании развития событий», — написано в заявлении «сливочных».

Издание AS сообщает, что защитник может пропустить три недели из-за указанной травмы.

В нынешнем сезоне Менди принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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