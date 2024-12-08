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«Ахмат» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ начнётся в 19:00

«Ахмат» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ начнётся в 19:00
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Сегодня, 8 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за 17 матчей. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.

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