Константин Тюкавин впервые в карьере сделал три результативных действия в матче РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин впервые в карьере сделал три результативных действия в матче Российской Премьер-Лиги, сообщает Opta Sports в своём телеграм-канале.

В матче 18-го тура РПЛ с «Химками» Тюкавин оформил дубль и отдал результативную передачу. Эта игра стала его 121-й в чемпионате России. Также сообщается, что последним футболистом «Динамо» с 3+ результативными действиями в матче РПЛ был Арсен Захарян в октябре 2021 года. Полузащитник отдал три голевых паса также в игре с «Химками».

Помимо Константина, в этом матче отличились Хохре Карраскаль и Вячеслав Грулёв. На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. «Химки» заработали 16 очков и располагаются на 13-й строчке.