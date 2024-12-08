Агент Тюкавина высказался о дубле нападающего «Динамо» в матче с «Химками»

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал дубль игрока в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Химками» (4:1).

«У Кости всё нормально. У меня паники никогда не было — думаю, свои 15 забьёт. Уже семь есть. Костя отдохнёт и ещё забьёт», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Константин Тюкавин впервые в карьере сделал три результативных действия в матче Российской Премьер-Лиги. Эта игра стала его 121-й в чемпионате России.

Сейчас московское «Динамо» располагается на четвёртом месте турнирной таблицы с 35 очками в 18 матчах.