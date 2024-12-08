«Ливерпуль» видит замену Салаху в нападающем «Ювентуса» — Caught Offside

«Ливерпуль» проявляет интерес к 19-летнему крайнему нападающему «Ювентуса» Кенану Йылдызу, который рассматривается в качестве потенциальной замены для 32-летнего вингера Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, несмотря на то что «Старая синьора» не стремится продать турецкого футболиста, она готова рассмотреть предложения по нему в размере € 80 млн. Сам Йылдыз счастлив выступать за «Ювентус».

В нынешнем сезоне Кенан Йылдыз принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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