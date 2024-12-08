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В ЦСКА объяснили отсутствие Игоря Акинфеева в стартовом составе на матч с «Факелом»

В ЦСКА объяснили отсутствие Игоря Акинфеева в стартовом составе на матч с «Факелом»
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Руководитель медицинского департамента московского ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил отсутствие голкипера Игоря Акинфеева в стартовом составе армейцев на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом», а также рассказал, что форвард Сауль Гуарирапа и полузащитник Саша Зделар не примут участия в игре.

«Сегодня на матч с «Факелом» недоступными для тренерского штаба по медицинским показаниям будут Сауль Гуарирапа и Саша Зделар. У них небольшие недомогания, они остались в Москве. Через один‑два дня они будут полностью здоровы.

В стартовом составе игру не начинает Игорь Акинфеев, это связано с характеристиками газона — в Воронеже он искусственный. Но при необходимости он сможет появиться на поле», — сказал Безуглов в интервью пресс-службе клуба.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 17 матчей. ЦСКА заработал 28 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.

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