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Хави: у сборной Испании не было Месси, но мы выиграли чемпионат мира и дважды — Евро

Хави: у сборной Испании не было Месси, но мы выиграли чемпионат мира и дважды — Евро
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Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави ответил на вопрос, в чём заключается разница между командой «Фурия Роха» и каталонским клубом в период доминирования испанского футбола в 2008-2012 годах.

«Возможно, разница между «Барсой» и сборной [Испании] была в Месси. У нашей сборной не было такого разностороннего игрока, как Лео. Нам приходилось больше действовать командно, однако мы также добились успеха, дважды выиграв чемпионат Европы и чемпионат мира. У «Барсы» тоже было очень хорошее поколение, которое многого добилось», — приводит слова Хави Marca.

«Фурия Роха» выиграла Евро-2008 и Евро-2012, а также чемпионат мира 2010 года. Хави принял участие во всех этих турнирах.

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