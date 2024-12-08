Хави: у сборной Испании не было Месси, но мы выиграли чемпионат мира и дважды — Евро

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави ответил на вопрос, в чём заключается разница между командой «Фурия Роха» и каталонским клубом в период доминирования испанского футбола в 2008-2012 годах.

«Возможно, разница между «Барсой» и сборной [Испании] была в Месси. У нашей сборной не было такого разностороннего игрока, как Лео. Нам приходилось больше действовать командно, однако мы также добились успеха, дважды выиграв чемпионат Европы и чемпионат мира. У «Барсы» тоже было очень хорошее поколение, которое многого добилось», — приводит слова Хави Marca.

«Фурия Роха» выиграла Евро-2008 и Евро-2012, а также чемпионат мира 2010 года. Хави принял участие во всех этих турнирах.

Материалы по теме Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге шестилетней давности

Фанаты скандируют «Месси», когда прибывают игроки «Барселоны»: