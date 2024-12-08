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Глава «Динамо» Гафин: уходим в отпуск в хорошем, но не лучшем настроении

Глава «Динамо» Гафин: уходим в отпуск в хорошем, но не лучшем настроении
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Глава московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал текущее положение клуба в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) перед уходом на зимнюю паузу.

«Команда отреагировала достойно на предыдущую игру в Грозном. Достигли нужного результата. Это самое главное. Уходим в отпуск в хорошем, но не самом лучшем настроении», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, сейчас московское «Динамо» располагается на четвёртом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команда заработала 35 очков в 18 турах чемпионата. На счету у сине-белых 10 побед, пять ничьих и три поражения.

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