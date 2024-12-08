Глава «Динамо» Гафин отреагировал на слухи о желании Бителло покинуть клуб

Генеральный директор московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника бело-голубых Бителло из клуба. Ранее сообщалось о желании игрока вернуться в Бразилию.

«Мы знаем, что Бителло — игрок нашего клуба. У него контракт до 2028 года. Нюансы, которые вы читали, до нас не доводились. Мы находимся в спокойной ситуации, но пообщаемся с его представителями», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Бителло в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.