Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Динамо» Гафин отреагировал на слухи о желании Бителло покинуть клуб

Глава «Динамо» Гафин отреагировал на слухи о желании Бителло покинуть клуб
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника бело-голубых Бителло из клуба. Ранее сообщалось о желании игрока вернуться в Бразилию.

«Мы знаем, что Бителло — игрок нашего клуба. У него контракт до 2028 года. Нюансы, которые вы читали, до нас не доводились. Мы находимся в спокойной ситуации, но пообщаемся с его представителями», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Бителло в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Игрок «Динамо» Москва Бителло повторил достижение Андрея Воронина в РПЛ
Глава «Динамо» Гафин высказался о победе Тюкавина на премии «Джентльмен года»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android