Гафин подтвердил, что агент Бителло просил «Динамо» улучшить условия контракта игрока

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил слухи, что агент бразильского полузащитника клуба Бителло просил руководство бело-голубых улучшить условия контракта игрока.

— Появилась информация, что агент Бителло вышел на клуб, чтобы улучшить условия игрока. Это так?

— Такие разговоры были, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Бителло в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.