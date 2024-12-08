Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал победу команды в матче с «Химками»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу клуба в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (4:1).

«Игра хорошая с преимуществом «Динамо». Могли забить ещё больше, но не реализовали своё. В какой-то момент казалось, что все шло по нашему грустному сценарию, но переломили. Форма оказалась фартовой», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, сейчас московское «Динамо» занимает четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ с 35 очками в 18 турах. «Химки» расположились на 13-м месте с 16 очками в аналогичном количестве встреч.