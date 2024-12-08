Тюкавин — о матче с «Химками»: возможно, это была моя лучшая игра в сезоне

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своей игре в матче 18-го тура РПЛ с «Химками» (4:1).

— Как оценишь свою игру в матче с «Химками»? Это твоя лучшая игра в сезоне?

— Не знаю, это уже вам оценивать. Возможно, это была лучшая игра, а может, и нет. Ещё есть куда стремиться.

— Хотелось подольше остаться на поле, чтобы оформить хет‑трик?

— Конечно, мне хотелось оформить хет‑трик, но у меня немного нога заболела. Решил замениться, чтобы не усугублять, — сказал Тюкавин в эфире «Матч ТВ».

На 14-й минуте Тюкавин открыл счёт в матче. Автором голевой передачи стал бразилец Бителло. На 50-й минуте полузащитник Хорхе Карраскаль удвоил преимущество московского клуба. На 58-й минуте нападающий «Химок» Резиуан Мирзов отыграл один мяч. На 78-й минуте форвард «Динамо» Тюкавин оформил дубль. На 90-й минуте Вячеслав Грулёв забил четвёртый мяч в ворота гостей.