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Тюкавин — о матче с «Химками»: возможно, это была моя лучшая игра в сезоне

Тюкавин — о матче с «Химками»: возможно, это была моя лучшая игра в сезоне
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своей игре в матче 18-го тура РПЛ с «Химками» (4:1).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Тюкавин – 14'     2:0 Карраскаль – 50'     2:1 Мирзов – 58'     3:1 Тюкавин – 78'     4:1 Грулёв – 90'    

— Как оценишь свою игру в матче с «Химками»? Это твоя лучшая игра в сезоне?
— Не знаю, это уже вам оценивать. Возможно, это была лучшая игра, а может, и нет. Ещё есть куда стремиться.

— Хотелось подольше остаться на поле, чтобы оформить хет‑трик?
— Конечно, мне хотелось оформить хет‑трик, но у меня немного нога заболела. Решил замениться, чтобы не усугублять, — сказал Тюкавин в эфире «Матч ТВ».

На 14-й минуте Тюкавин открыл счёт в матче. Автором голевой передачи стал бразилец Бителло. На 50-й минуте полузащитник Хорхе Карраскаль удвоил преимущество московского клуба. На 58-й минуте нападающий «Химок» Резиуан Мирзов отыграл один мяч. На 78-й минуте форвард «Динамо» Тюкавин оформил дубль. На 90-й минуте Вячеслав Грулёв забил четвёртый мяч в ворота гостей.

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