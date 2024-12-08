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«Факел» — ЦСКА: Мусаев открыл счёт в матче на 13-й минуте

«Факел» — ЦСКА: Мусаев открыл счёт в матче на 13-й минуте
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В эти минуты идёт матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются воронежский «Факел» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 13'    

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 17 матчей. ЦСКА заработал 28 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.

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