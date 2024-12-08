Бителло отреагировал на слухи о желании покинуть «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Бителло прокомментировал слухи о своих мыслях покинуть клуб. Ранее сообщалось о желании игрока вернуться в Бразилию.

«Не обращаю внимания на слухи. Я нахожусь в «Динамо», все мои мысли — только об этом клубе», — передаёт слова Бителло корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Бителло в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 35 очков за 18 матчей.