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Тюкавин: Личка всё правильно сказал после матча с «Ахматом» — его слова зарядили

Тюкавин: Личка всё правильно сказал после матча с «Ахматом» — его слова зарядили
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал слова главного тренера клуба Марцела Лички после ничьей в матче 17-го тура с «Ахматом».

«Марцел сказал всё правильно по окончании матча в Грозном. После этого у нас не было разговора. Но вы сами видите, как Марцел сказал всё по делу. Здесь главное — не обижаться, а сделать выводы. Конечно, его слова зарядили. Сегодня уже был в другом настроении», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, после матча с грозненским клубом Марцел Личка заявил, что команда приехала на игру «пустой по эмоциям, а линия атаки выдала фатальную игру».

Сейчас московское «Динамо» располагается на четвёртом месте турнирной таблицы РПЛ с 35 очками в 18 матчах чемпионата.

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