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«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 15-го тура АПЛ начнётся в 19:30 мск

«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 15-го тура АПЛ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 8 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 20 очков за 14 матчей. «Челси» заработал 28 очков и расположился на второй строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 35 очков за 14 игр.

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