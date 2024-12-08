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Дубль Тюкавина — в видеообзоре матча 18-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Химки»

Дубль Тюкавина — в видеообзоре матча 18-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Химки»
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Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Шадыханов. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Бело-голубые одержали победу — 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Тюкавин – 14'     2:0 Карраскаль – 50'     2:1 Мирзов – 58'     3:1 Тюкавин – 78'     4:1 Грулёв – 90'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Динамо» Москва.

На 14-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт в матче. Автором голевой передачи стал бразилец Бителло. На 50-й минуте полузащитник Хорхе Карраскаль удвоил преимущество московского клуба. На 58-й минуте нападающий «Химок» Резиуан Мирзов отыграл один мяч. На 78-й минуте форвард «Динамо» Тюкавин оформил дубль. На 90-й минуте Вячеслав Грулёв забил четвёртый мяч в ворота гостей.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. «Химки» заработали 16 очков и располагаются на 13-й строчке.

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