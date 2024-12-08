Сергей Силкин высказался о победе «Динамо» в матче с «Химками»
Поделиться
Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу московского клуба в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (4:1).
МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Тюкавин – 14' 2:0 Карраскаль – 50' 2:1 Мирзов – 58' 3:1 Тюкавин – 78' 4:1 Грулёв – 90'
«Тюкавин всегда играет неплохо, а с «Химками» сыграл ещё и результативно. Команда с хорошим настроением уходит на перерыв. «Динамо» — непредсказуемая команда: могут выступить хорошо, могут — наоборот. Но «Химки» в последнее время много у кого отбирали очки. То, что «Динамо» реализовало свои моменты и обошло «Химки», — это очень хорошо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков в 18 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 декабря 2024
-
18:16
-
18:05
-
17:56
-
17:51
-
17:27
-
17:23
-
17:19
-
17:10
-
16:46
-
16:43
-
16:42
-
16:36
-
16:35
-
16:31
-
16:30
-
16:30
-
16:29
-
16:28
-
16:19
-
16:15
-
16:11
-
16:04
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:41
-
15:40
-
15:32
-
15:25
-
15:21
-
15:19
-
15:13
-
15:10
-
14:47
-
14:46