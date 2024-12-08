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Сергей Силкин высказался о победе «Динамо» в матче с «Химками»

Сергей Силкин высказался о победе «Динамо» в матче с «Химками»
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Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу московского клуба в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (4:1).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Тюкавин – 14'     2:0 Карраскаль – 50'     2:1 Мирзов – 58'     3:1 Тюкавин – 78'     4:1 Грулёв – 90'    

«Тюкавин всегда играет неплохо, а с «Химками» сыграл ещё и результативно. Команда с хорошим настроением уходит на перерыв. «Динамо» — непредсказуемая команда: могут выступить хорошо, могут — наоборот. Но «Химки» в последнее время много у кого отбирали очки. То, что «Динамо» реализовало свои моменты и обошло «Химки», — это очень хорошо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков в 18 матчах.

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