Сергей Силкин высказался о победе «Динамо» в матче с «Химками»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу московского клуба в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (4:1).

«Тюкавин всегда играет неплохо, а с «Химками» сыграл ещё и результативно. Команда с хорошим настроением уходит на перерыв. «Динамо» — непредсказуемая команда: могут выступить хорошо, могут — наоборот. Но «Химки» в последнее время много у кого отбирали очки. То, что «Динамо» реализовало свои моменты и обошло «Химки», — это очень хорошо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков в 18 матчах.