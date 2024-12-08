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Тренер «Химок» Артига высказался о разгромном поражении от московского «Динамо»

Тренер «Химок» Артига высказался о разгромном поражении от московского «Динамо»
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:4). Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена».

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Тюкавин – 14'     2:0 Карраскаль – 50'     2:1 Мирзов – 58'     3:1 Тюкавин – 78'     4:1 Грулёв – 90'    

— Поздравляю «Динамо» с победой, они провели хороший матч. У нас тоже были моменты при счёте 1:2, всё могло сложиться лучше, но мы стали больше рисковать и позволили сопернику делать быстрые переходы. В результате «Динамо» забило ещё два и заслуженно выиграло.

— В прошлые выходные и сейчас мы увидели разные «Химки», хотя изменений в составе было минимум. Почему так?
— Заболотный очень важен для команды. Возможно, это самый важный наш игрок, поскольку он решает проблемы второго мяча и даёт возможность играть длинным пасом. Его не было, но мы всё равно имели моменты. Другое дело, что если бы меня спросили, когда лучше сыграть без Заболотного — сегодня или против «Факела» весной, — я бы выбрал сегодня. Та игра для нас будет как финал.

— Общая ваша оценка первой части сезона.
— Для меня всё было интенсивно. Приехал в команду за пару недель до старта сезона, затем получил в управление много футболистов, но в итоге мы вышли к декабрю на что-то хорошее. Особенно в шести-семи матчах после игры с «Оренбургом», когда набрали четыре важных очка против «Краснодара» и «Локомотива».

Наше выступление до перерыва даёт возможность преуспеть в борьбе за выживание и прилично провести вторую часть сезона. Команда станет стабильнее и будет действовать лучше, я вижу это по фрагментам наших осенних встреч, когда нам не хватало порой лишь концентрации. В целом доволен тем, что у меня есть сейчас, — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок».

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