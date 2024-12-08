Тренер «Химок» Артига высказался о разгромном поражении от московского «Динамо»

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:4). Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена».

— Поздравляю «Динамо» с победой, они провели хороший матч. У нас тоже были моменты при счёте 1:2, всё могло сложиться лучше, но мы стали больше рисковать и позволили сопернику делать быстрые переходы. В результате «Динамо» забило ещё два и заслуженно выиграло.

— В прошлые выходные и сейчас мы увидели разные «Химки», хотя изменений в составе было минимум. Почему так?

— Заболотный очень важен для команды. Возможно, это самый важный наш игрок, поскольку он решает проблемы второго мяча и даёт возможность играть длинным пасом. Его не было, но мы всё равно имели моменты. Другое дело, что если бы меня спросили, когда лучше сыграть без Заболотного — сегодня или против «Факела» весной, — я бы выбрал сегодня. Та игра для нас будет как финал.

— Общая ваша оценка первой части сезона.

— Для меня всё было интенсивно. Приехал в команду за пару недель до старта сезона, затем получил в управление много футболистов, но в итоге мы вышли к декабрю на что-то хорошее. Особенно в шести-семи матчах после игры с «Оренбургом», когда набрали четыре важных очка против «Краснодара» и «Локомотива».

Наше выступление до перерыва даёт возможность преуспеть в борьбе за выживание и прилично провести вторую часть сезона. Команда станет стабильнее и будет действовать лучше, я вижу это по фрагментам наших осенних встреч, когда нам не хватало порой лишь концентрации. В целом доволен тем, что у меня есть сейчас, — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок».