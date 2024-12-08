Гусев обнимался с Дедом Морозом, Тюкавин сидя праздновал гол. Фото победы «Динамо»

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8 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало «Химки». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 14-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт в матче. На 50-й минуте полузащитник Хорхе Карраскаль удвоил преимущество московского клуба. На 58-й минуте нападающий «Химок» Резиуан Мирзов отыграл один мяч. На 78-й минуте форвард «Динамо» Тюкавин оформил дубль. На 90-й минуте Вячеслав Грулёв забил четвёртый мяч в ворота гостей.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Химки» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На данный момент «Динамо» идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Химки» (16) — на 13-м месте.