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«Реал Сосьедад» разгромил «Леганес» в матче 16-го тура Ла Лиги

«Реал Сосьедад» разгромил «Леганес» в матче 16-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 16-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Леганес» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Фуэртес» в Леганесе (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом (Испания). Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Реала Сосьедад».

Испания — Примера . 16-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
0 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Мендес – 14'     0:2 Барренечеа – 78'     0:3 Оярсабаль – 90+2'    

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте, отличился полузащитник «Реала Сосьедад» Брайс Мендес. На перерыв гости ушли с минимальным преимуществом. На 78-й минуте Андер Барренечеа удвоил преимущество своей команды. На 90+2-й минуте Микель Оярсабаль довёл счёт до разгромного.

«Леганес» набрал 16 очков в 16 матчах и расположился на 15-й строчке. «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице. Команда Арсена Захаряна набрала 24 очка в 16 матчах.

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