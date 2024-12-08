«Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

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Сегодня, 8 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Опарин, Жиров, Адамов, Ибишев, Уциев, Самородов, Уткин, Исмаэл, Камило, Садулаев, Кардосо.

«Оренбург»: Сысуев, Прохин, Столбов, Касимов, Михайлов, Башич, Коваленко, Рыбчинский, Караташ, Марин, Сахархизан.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за 17 матчей. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.