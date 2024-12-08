«Краснодар» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Сегодня, 8 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Краснодар» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы играющих команд:

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Сулейманов, Пиняев.

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.