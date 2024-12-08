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Факел — ЦСКА, результат матча 18-го тура РПЛ, счёт 0:1, 8 декабря 2024 года

Гол Мусаева помог ЦСКА обыграть «Факел» в матче 18-го тура РПЛ
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Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались воронежский «Факел» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 13'    

Единственный гол в матче на 13-й минуте забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, ему ассистировал Данил Круговой.

После 18 сыгранных матчей «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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