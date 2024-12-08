Гол Мусаева помог ЦСКА обыграть «Факел» в матче 18-го тура РПЛ

Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались воронежский «Факел» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче на 13-й минуте забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, ему ассистировал Данил Круговой.

После 18 сыгранных матчей «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.