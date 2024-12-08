«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ

Сегодня, 8 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм Хотспур»: Форстер, Порро, Ромеро, Вен, Удоджи, Сарр, Биссума, Джонсон, Кулушевски, Соланке, Сон.

«Челси»: Санчес, Бадьяшиль, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Лавиа, Фернандес, Палмер, Санчо, Нету, Джексон.

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 20 очков за 14 матчей. «Челси» заработал 28 очков и расположился второй на строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 35 очков за 14 игр.