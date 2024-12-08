Глава «Динамо» Гафин рассказал, при каких условиях возможен трансфер Тюкавина

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об условиях, при которых продажа форварда бело-голубых Константина Тюкавина может состояться.

«У «Динамо» нет какой-то конкретной позиции по возможному трансферу Тюкавина. У Константина есть контракт с нашим клубом, он его отрабатывает. Если когда-нибудь в будущем будет предложение, которое устроит «Динамо» и Константина, то это может случиться», — приводит слова Гафина Metaratings.

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 16 млн.