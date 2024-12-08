«Арсенал» поделил очки с «Фулхэмом» в матче 15-го тура АПЛ

Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонские «Фулхэм» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана (Ланкашир, Англия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 11-й минуте нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес открыл счёт. Ответный мяч «Арсенала» на 52-й минуте забил защитник Вильям Салиба — 1:1.

После 15 сыгранных матчей «Фулхэм» располагается на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 29 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии «Ливерпуль», у которого 35 очков.