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Фулхэм — Арсенал, результат матча 15-го тура АПЛ, счёт 1:1, 8 декабря 2024 года

«Арсенал» поделил очки с «Фулхэмом» в матче 15-го тура АПЛ
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Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонские «Фулхэм» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана (Ланкашир, Англия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Хименес – 11'     1:1 Салиба – 52'    

На 11-й минуте нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес открыл счёт. Ответный мяч «Арсенала» на 52-й минуте забил защитник Вильям Салиба — 1:1.

После 15 сыгранных матчей «Фулхэм» располагается на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 29 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии «Ливерпуль», у которого 35 очков.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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