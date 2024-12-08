«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» интересуются игроком дортмундской «Боруссии»

Английские футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» планируют подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Феликса Нмечу за € 40-45 млн. Об этом сообщили Caught Offside.

По информации СМИ, оба клуба пристально следят за игроком и планируют сделать предложение немецкому клубу в ближайшее трансферное окно. В прошлом сезоне Нмеча играл ключевую роль в команде и помог ей дойти до финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» уступила мадридскому «Реалу» со счётом 2:0.

В текущем сезоне Феликс Нмеча провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.