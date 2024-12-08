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Владимир Слишкович — о матче с «Ахматом»: сделаем всё, чтобы уйти с последнего места в РПЛ

Владимир Слишкович — о матче с «Ахматом»: сделаем всё, чтобы уйти с последнего места в РПЛ
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Игра состоится сегодня, 8 декабря, начало — в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
0 : 0
Оренбург
Оренбург

— Какие ожидания от игры? Насколько она важна для вас?
— Эта игра важна для нас и для соперника, она решит, кто уйдёт на зимнюю паузу на последнем месте в РПЛ. Сделаем всё возможное, чтобы это были не мы. Договорились в команде, что в матче с «Ахматом» постараемся играть в тот футбол, в который хотим и умеем. «Ахмат» — хороший соперник. Любая игра с ними тяжёлая, но это футбол — нам нужно выйти на поле и постараться победить.

— Почему в заявке «Оренбурга» нет Переса и Мансильи?
— К сожалению, у нас уже долгое время есть проблемы с травмами и заболеваниями. Мы уже забыли, что это такое, когда у тебя вся команда здорова. Бывают такие моменты, и хорошо, что сейчас будет зимняя пауза и у нас появится возможность вернуть в состав травмированных футболистов, которые важны для нас.

Столбов заслужил место в стартовом составе, он очень хорошо работает, слушает и старается понимать то, что я от него хочу. Думаю, он проведёт хороший матч, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Турнирная таблица РПЛ
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