Владимир Слишкович — о матче с «Ахматом»: сделаем всё, чтобы уйти с последнего места в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Игра состоится сегодня, 8 декабря, начало — в 19:00 мск.

— Какие ожидания от игры? Насколько она важна для вас?

— Эта игра важна для нас и для соперника, она решит, кто уйдёт на зимнюю паузу на последнем месте в РПЛ. Сделаем всё возможное, чтобы это были не мы. Договорились в команде, что в матче с «Ахматом» постараемся играть в тот футбол, в который хотим и умеем. «Ахмат» — хороший соперник. Любая игра с ними тяжёлая, но это футбол — нам нужно выйти на поле и постараться победить.

— Почему в заявке «Оренбурга» нет Переса и Мансильи?

— К сожалению, у нас уже долгое время есть проблемы с травмами и заболеваниями. Мы уже забыли, что это такое, когда у тебя вся команда здорова. Бывают такие моменты, и хорошо, что сейчас будет зимняя пауза и у нас появится возможность вернуть в состав травмированных футболистов, которые важны для нас.

Столбов заслужил место в стартовом составе, он очень хорошо работает, слушает и старается понимать то, что я от него хочу. Думаю, он проведёт хороший матч, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».