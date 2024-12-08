Нененко: «Факелу» будет не так просто остаться в РПЛ

Бывший тренер воронежского «Факела» Валерий Нененко прокомментировал борьбу своего бывшего клуба за сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.

«ЦСКА нужно было, конечно, обыгрывать. А так, «Факел» ушёл на паузу в подвешенном состоянии. Если «Ахмат» обойдёт «Оренбург», будет всего одно очко разницы — вся борьба впереди.

С одной стороны, серию без поражений можно считать позитивным моментом, но очень много ничьих. Лучше один раз победить. Не хватает мастерства. Игрок больше соответствует уровню Первой лиги, чем РПЛ. Поэтому нужно усиливаться. Если этого не сделать, будет очень тяжело.

Думаю, «Оренбург» и «Пари НН» вылетят напрямую, а дальше будет борьба «Факела» с «Ахматом». Скорее всего, закончат в зоне стыковых матчей. Возможность остаться есть. Хотя в стыках тоже будут крепкие команды по типу «Урала» или «Сочи». Не так просто будет остаться в РПЛ, даже в переходных матчах», — сказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.