«Сумбурная встреча». Игрок ЦСКА Кисляк — о матче с «Факелом»

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:0). Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже.

— Сегодня [на стадион] приехали мои сестра и племянник. Воронеж находится рядом с моим родным городом Старый Оскол, поэтому рад, что именно здесь получил эту награду и принёс пользу команде. Главное, что мы победили.

— Почему второй тайм получился не такой, как первый?

— Я говорил, что может получиться сумбурная встреча, так и вышло. «Факел» перестал держать мяч и стал бить вперёд, поэтому получились такие переходы. Они били вперёд, сразу там прессинговали, нам приходилось пару раз перестраиваться на такую же игру, но мы не забили достаточное количество моментов во втором тайме, — сказал Кисляк в эфире «Матч ТВ».