Канчельскис: было бы интересно пройти стажировку у Аморима — это же «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что хотел бы пройти стажировку у главного тренера «красных» Рубена Аморима.

— Это надо находить время, подстроиться под их график. Если у меня будет работа, то будет тяжело. Так что сейчас для меня главное — определиться окончательно с командой.

— Вам было бы интересно пройти стажировку у Аморима?

— Интересно, конечно, почему нет? Всё-таки это «Манчестер Юнайтед». В таких клубах, думаю, всем интересно проходить стажировку, не только мне, — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее Андрей Канчельскис работал тренером в «Мурас Юнайтед», «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе», «Волге», «Юрмале», «Солярисе» и «Навбахоре».