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Тренер «Динамо» Личка рассказал об усилении бело-голубых в зимнее трансферное окно

Тренер «Динамо» Личка рассказал об усилении бело-голубых в зимнее трансферное окно
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвёл итоги первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

— Подведите итоги первой части сезона для «Динамо». Насколько вы довольны игрой команды и результатом?
— Я всегда смотрю на вещи позитивно. У нас сейчас 35 очков, и это на три очка больше, чем год назад. Мы больше забили и меньше пропустили. Это значит, что мы улучшили свои показатели и в атаке, и в обороне. Понятно, что «Локомотив» и «Спартак» тоже прибавили.

«Спартак» вообще пять-шесть матчей провёл просто отлично. Это значит, что борьба за чемпионство будет ещё интереснее. Посмотрим, как сегодня сыграют «Краснодар» с «Локомотивом». Пять-шесть команд идут близко в таблице, и после одного-двух туров всё может поменяться.

— «Динамо» в чемпионской гонке?
— Да. Мы бьёмся, стараемся. Сегодня мы выиграли у «Химок», и это очень хорошо, но мы недооценили встречу с «Ахматом» на выезде. Приехали туда без эмоций. «Зенит» и «Краснодар» своими поражениями подарили нам шанс ещё больше приблизиться к ним, но мы это не использовали.

— Вы планируете усиление команды в зимнюю паузу?
— Хотим укрепить защиту. Не скажу, сколько футболистов мы возьмём, — приводит слова Лички «Евро-Футбол.Ру».

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